«Annullare i trasferimenti dei detenuti di S Maria Capua Vetere»

(Di giovedì 8 luglio 2021) Incontro ieri tra il provveditore reggente dell’amministrazione penitenziaria Carmelo Cantone, subentrato ad Antonio Fullone (sospeso perché indagato) e il garante campano deiSamuele Ciambriello, quello napoletano Pietro Ioia e la garante di Caserta Emanuela Belcuore. Al centro del colloquio soprattutto l’inchiesta sulla «perquisizione straordinaria» del 6 aprile 2020 al reparto Nilo del carcere di S., quella che il gip ha descritto come «un’orribile mattanza» disponendo le misure cautelari per 52 indagati, i reati vanno da tortura … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Corriere del Mezzogiorno

"Se la Procura ha segnalato tali- ha sottolineato Ciambriello - non ha però specificato che i detenuti dovessero essere tradotti così distanti, fuori regione, anzi lo ha fatto per ...
Il recente trasferimento dal carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ad altri istituti fuori regione di alcune decine detenuti vittime di pestaggi il 6 aprile 2020, è stato tra i punti discussi ...