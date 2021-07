Annibali: “Italia Viva voterà a favore del ddl Zan, ma cerchiamo un compromesso” (Di giovedì 8 luglio 2021) Lucia Annibali, deputata di Italia Viva, è stata tra i parlamentari che hanno lavorato alla scrittura del ddl Zan. Lo scorso novembre, alla Camera, ha votato quindi a favore del disegno di legge che punisce l’omotransfobia. E, nonostante le aperture al centrodestra fatte da Matteo Renzi, assicura che anche al Senato, tra meno di una settimana (il 13 luglio), il suo partito si esprimerà compatto per l’approvazione. “A Montecitorio abbiamo raggiunto un compromesso, ma non il migliore possibile”, osserva la deputata in una intervista a Il Messaggero oggi, giovedì 8 luglio. “Ora quel lavoro si può ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 luglio 2021) Lucia, deputata di, è stata tra i parlamentari che hanno lavorato alla scrittura del ddl Zan. Lo scorso novembre, alla Camera, ha votato quindi adel disegno di legge che punisce l’omotransfobia. E, nonostante le aperture al centrodestra fatte da Matteo Renzi, assicura che anche al Senato, tra meno di una settimana (il 13 luglio), il suo partito si esprimerà compatto per l’approvazione. “A Montecitorio abbiamo raggiunto un, ma non il migliore possibile”, osserva la deputata in una intervista a Il Messaggero oggi, giovedì 8 luglio. “Ora quel lavoro si può ...

