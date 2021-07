Andrea Zelletta: “Non ho parole, è follia”, duro sfogo. Ecco cos’è successo (Di giovedì 8 luglio 2021) Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini & Donne e concorrente dell’edizione del Grande fratello vip 5, è sconvolto per quanto accaduto. Si lascia andare a nuove rivelazioni Fonte: profilo Instagram https://www.instagram.com/p/CQNwetDBS0x/?utm source=ig web button share sheetAndrea Zelletta non le ha certamente mandate a dire. Conosciuto dal pubblico televisivo per aver partecipato all’ultima edizione del Grande fratello Vip del 2020, si è sempre distinto per il suo forte spirito d’animo e di lealtà nei confronti dei compagni durante il percorso nella casa più chiacchierata d’Italia. Andrea ha ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 8 luglio 2021), ex tronista di Uomini & Donne e concorrente dell’edizione del Grande fratello vip 5, è sconvolto per quanto accaduto. Si lascia andare a nuove rivelazioni Fonte: profilo Instagram https://www.instagram.com/p/CQNwetDBS0x/?utm source=ig web button share sheetnon le ha certamente mandate a dire. Conosciuto dal pubblico televisivo per aver partecipato all’ultima edizione del Grande fratello Vip del 2020, si è sempre distinto per il suo forte spirito d’animo e di lealtà nei confronti dei compagni durante il percorso nella casa più chiacchierata d’Italia.ha ...

Advertising

icpoppurepci : ma perché la gente non inizia a cagare il cazzo anche ad altri?andrea zenga, andrea zelletta,enock barwuah per esempio - Alina70647102 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP, Andrea Zelletta contrario alla partecipazione della fidanzata: 'Non so come reagirei' https://… - ReTwitStorm_ita : “#Vergogna, #Siete dei #Folli!”. #Andrea #Zelletta #Fuori di sé dopo #Quello che è successo - infoitsport : Andrea Zelletta indignato: “Follia pura! Io non ho parole”, il duro sfogo - zazoomblog : “Vergogna siete dei folli!”. Andrea Zelletta fuori di sé dopo quello che è successo - #“Vergogna #siete #folli!”.… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta Pierpaolo Pretelli e Alex Belli: le rivelazioni intime dei due showman Chiaramente al top della classifica dei leoni da letto c'è senza dubbio Andrea Zelletta , che ha addirittura causato uno strappo muscolare alla bella Natalia Paragoni . Insomma, pare che i bellocci ...

Alex Belli e Pierpaolo Pretelli fanno delle confessioni intime Ovviamente nessuno batte Croccantino Andrea Zelletta che ha causato uno strappo muscolare alla sua Natalia Paragoni per le troppe acrobazie in camera da letto: " Se vi devo proprio dire la verità è ...

Andrea Zelletta, nuovo singolo e ritorno in consolle: «Mi è mancata l'adrenalina» Revenews Alex Belli e Delia Duran: un amore travolgente Anche sopra, visto il caldo. Dopo le dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi, seguite a quelle, fatte qualche tempo fa, dal suo ex coinquilino al Grande Fratello Vip Andrea ...

Alice Campello: riabbraccia Morata dopo gli insulti ricevuti (Più Sani Più Belli) Andrea Zelletta conosciuto dal pubblico per essere un ex tronista di Uomini e Donne e uno degli ex protagonisti del GF Vip 5, si è schierato dalla parte della coppia Andrea ...

Chiaramente al top della classifica dei leoni da letto c'è senza dubbio, che ha addirittura causato uno strappo muscolare alla bella Natalia Paragoni . Insomma, pare che i bellocci ...Ovviamente nessuno batte Croccantinoche ha causato uno strappo muscolare alla sua Natalia Paragoni per le troppe acrobazie in camera da letto: " Se vi devo proprio dire la verità è ...Anche sopra, visto il caldo. Dopo le dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi, seguite a quelle, fatte qualche tempo fa, dal suo ex coinquilino al Grande Fratello Vip Andrea ...(Più Sani Più Belli) Andrea Zelletta conosciuto dal pubblico per essere un ex tronista di Uomini e Donne e uno degli ex protagonisti del GF Vip 5, si è schierato dalla parte della coppia Andrea ...