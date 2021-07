Ancora grande trotto alla Favorita, Porzio show nella Tris - Quarté - Quinté (Di giovedì 8 luglio 2021) Gli occhi di tutti gli appassionati dell'ippica in Italia ieri sera erano puntati su Palermo. Si è svolta infatti all'ippodromo La Favorita la corsa denominata Tris - Quarté - Quinté, una scommessa a ... Leggi su palermotoday (Di giovedì 8 luglio 2021) Gli occhi di tutti gli appassionati dell'ippica in Italia ieri sera erano puntati su Palermo. Si è svolta infatti all'ippodromo Lala corsa denominata, una scommessa a ...

Advertising

EnricoLetta : Un secolo, oggi per un grande filosofo, un uomo tutto di un pezzo. Grazie per tutto quel che ci ha dato finora Edga… - CristinaDAvena : Oggi ci ha lasciato la più grande di tutte, la vera Regina della televisione italiana. Sei ancora con noi…la tua mu… - gallinari8888 : ???? Ancora negli occhi la straordinaria impresa di Belgrado. Orgoglioso e carico per l’opportunità di poter far part… - tonino19542 : @QuartieriSilvia Visto, grande come sempre, ma Matteo se restava ancora 1h, di certo non annoiava, ci a cultura a politicamente ?????? - DildoBaggjns : Ho ancora i coglioni girati per mia madre che mi vede uscire per andare in pizzeria con la maglietta bianca e mi fa… -