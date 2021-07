Anche i 18enni voteranno per il Senato. Già alle prossime elezioni saranno 4 milioni (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - Tutti gli elettori potranno eleggere i Senatori. Cade il vincolo stabilito dall'articolo 58 della Costituzione che riservava questa facoltà a chi aveva compiuto 25 anni di età. Il Senato, con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti, ha dato oggi l'ultimo via libera alla riforma costituzionale. Dalle prossime elezioni, circa 4 milioni di giovani elettori potranno dunque votare Anche per il Senato. Per la promulgazione dovranno passare tre mesi, durante i quali potrà essere richiesto il referendum confermativo: il 9 giugno scorso, infatti, la ... Leggi su agi (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - Tutti gli elettori potranno eleggere iri. Cade il vincolo stabilito dall'articolo 58 della Costituzione che riservava questa facoltà a chi aveva compiuto 25 anni di età. Il, con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti, ha dato oggi l'ultimo via libera alla riforma costituzionale. D, circa 4di giovani elettori potranno dunque votareper il. Per la promulgazione dovranno passare tre mesi, durante i quali potrà essere richiesto il referendum confermativo: il 9 giugno scorso, infatti, la ...

