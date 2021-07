Anche i 18enni potranno votare per il Senato: approvata la riforma costituzionale (Di giovedì 8 luglio 2021) Anche i 18enni potranno votare per eleggere i Senatori: a stabilirlo è la riforma costituzionale approvata oggi, 8 luglio 2021, al Senato, con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti. La riforma fa cadere dunque il vincolo stabilito dall’articolo 58 della Costituzione che riservava questa facoltà a chi aveva compiuto 25 anni di età. Circa 4 milioni di giovani elettori dunque, dalle prossime elezioni, potranno votare Anche per il Senato. Non essendo ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 luglio 2021)per eleggere iri: a stabilirlo è laoggi, 8 luglio 2021, al, con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti. Lafa cadere dunque il vincolo stabilito dall’articolo 58 della Costituzione che riservava questa facoltà a chi aveva compiuto 25 anni di età. Circa 4 milioni di giovani elettori dunque, dalle prossime elezioni,per il. Non essendo ...

