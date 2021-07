Anche gli inglesi ammettono: 'Non c'era fallo su Sterling' (Di giovedì 8 luglio 2021) 'We got lucky'. Lo dicono Anche i tifosi inglesi. Hanno avuto fortuna. Già, perché il rigore non c'era e lo ammettono candidamente Anche loro. Le interviste ai supporter brit al termine della ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) 'We got lucky'. Lo diconoi tifosi. Hanno avuto fortuna. Già, perché il rigore non c'era e locandidamenteloro. Le interviste ai supporter brit al termine della ...

