Amichevoli Roma 2021 | ecco gli impegni precampionato dei giallorossi di Mourinho

Advertising

Abuu_Aasim : RT @OfficialASRoma: ?? Definita la prima parte delle amichevoli estive: si parte contro il Montecatini a Trigoria il 15... ?? - infoitsalute : Roma, ecco il calendario delle amichevoli di luglio - siamo_la_Roma : ???? #Mourinho e le sue prime 4 amichevoli sulla panchina giallorossa ?? Ieri il club ha comunicato i primi impegni… - ilRomanistaweb : #Mourinho day: presentazione e allenamenti subito sprint Attesa per la conferenza in Campidoglio: si comincia alle… - Onyeyilimkenec1 : RT @OfficialASRoma: ?? Definita la prima parte delle amichevoli estive: si parte contro il Montecatini a Trigoria il 15... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli Roma

... e di fila lavolerà probabilmente in Portogallo per la seconda parte del ritiro. In via di definizione leestive dei giallorossi, ma il primo impegno dovrebbe essere già il prossimo ...- É iniziata ieri la stagione della Lazio. Prime visite e test atletici, andranno avanti anche ... Lazio, il programma del ritiro Previste quattro: due contro squadre dilettantistiche (17 ...La Roma nella stagione 2021-2022 ripartirà da Josè Mourinho dopo l'era Fonseca che si è conclusa con il settimo posto nella passata stagione che consentirà ...Diretta presentazione Mourinho alla Roma: streaming video tv Canale 20 della conferenza stampa, oggi alla Terrazza Caffarelli. Lo Special one si presenta.