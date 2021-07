Ambrosini, Matri, Pazzini, Montolivo e Barzagli: la nuova squadra di DAZN (Di giovedì 8 luglio 2021) La squadra di DAZN si rinnova in vista delle sfide sportivo-televisive dell’anno calcistico 2021-22. A partire dalla prossima stagione, infatti, la piattaforma digitale trasmetterà non solo tutta la Serie A - per un totale di 10 partite a giornata, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva -, ma anche la Serie BKT e l’Europa League. E poi ancora il meglio della Conference League e degli appuntamenti in calendario per LaLiga, spagnola, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS. Il tutto oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan, e alla UEFA Women’s Champions League, a cui si aggiunge un ulteriore catalogo multisport che ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 luglio 2021) Ladisi rinnova in vista delle sfide sportivo-televisive dell’anno calcistico 2021-22. A partire dalla prossima stagione, infatti, la piattaforma digitale trasmetterà non solo tutta la Serie A - per un totale di 10 partite a giornata, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva -, ma anche la Serie BKT e l’Europa League. E poi ancora il meglio della Conference League e degli appuntamenti in calendario per LaLiga, spagnola, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS. Il tutto oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan, e alla UEFA Women’s Champions League, a cui si aggiunge un ulteriore catalogo multisport che ...

