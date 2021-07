Alvino | Ora tutti parlano del tuffo di Sterling | ma dimenticano che Cuadrado conosce tutti i fili d' erba degli stadi italiani

(Di giovedì 8 luglio 2021) Carlo, noto giornalista, è intervenuto durante la sua trasmissione a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare l'episodio che ha portato al rigore per l'Inghilterra nella semifinale dell'Europeo. Di seguito quanto dichiarato: “Ora scoprono chesi è tuffato e ne. E? Non ned’d’Italia, sa come sono stati seminatii terreni di gioco del ...

Ultime Notizie dalla rete : Alvino Ora

Tutto Napoli

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando l'ultima semifinale: “Ora scoprono che Sterling si è tuffato e ne parlano tutti. E Cuadrado? Non ne parlano. Conosce tutti i ...Carlo Alvino, giornalista, ha parlato anche di Chiellini: 'Non ho cambiato idea su di lui. Così come non ho apprezzato nemmeno la sceneggiata di Ciro Immobile con il Belgio in occasione del goal di Ba ...