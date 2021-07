Allegri cambierà il ruolo di Chiesa in vista della prossima stagione (Di giovedì 8 luglio 2021) La nuova Juventus di Allegri potrebbe puntare con forte decisione sul 4-3-3 o 4-2-3-1. Non è escluso che Allegri possa decidere di cambiare ruolo a Chiesa stravolgendo l’assetto offensivo dei bianconeri Quale sarà il nuovo ruolo di Chiesa in vista della prossima stagione? Come sottolineato anche dalle recenti prestazioni in Nazionale, l’attaccante della Juventus sembrerebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della ... Leggi su serieanews (Di giovedì 8 luglio 2021) La nuova Juventus dipotrebbe puntare con forte decisione sul 4-3-3 o 4-2-3-1. Non è escluso chepossa decidere di cambiarestravolgendo l’assetto offensivo dei bianconeri Quale sarà il nuovodiin? Come sottolineato anche dalle recenti prestazioni in Nazionale, l’attaccanteJuventus sembrerebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie...

Ultime Notizie dalla rete : Allegri cambierà Mourinho: 'Parlo di progetto e non di titoli. Conte? Nessuno paragonabile a Inter mia e di Herrera' Lei è famoso perché ha grandi capacità motivazionali, come cambierà quello di questo gruppo che è ... Se vuoi parlare della Juve di Allegri o del Napoli di Spalletti o della Lazio di Sarri puoi farlo, ...

Juve, Luca Pellegrini ci riprova: ha fallito con Sarri e Pirlo, in ritiro dovrà convincere Allegri La storia cambierà con Max Allegri? Dipende da lui, la Juve di un vice Alex Sandro continua ad avere bisogno.

