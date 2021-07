(Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - "Negli ultimi giorni, i dati della sorveglianzaca COVID-19 suggeriscono una possibiledirispetto all'andamento in costante decremento registrato dalla fine di aprile in poi in tutta". Lo sottolinea l'Associazionena dia, che ha sviluppato il sistema MADE (Monitoraggio e Analisi dei Dati dell'Epidemia), da cui emerge un incremento dell'indice di replicazione diagnostica (RDt) a partire dal 20 giugno, con 11 regioni che negli ultimi giorni hanno superato la soglia di 1, indicando unaall'aumento del ...

Advertising

sulsitodisimone : Allarme degli epidemiologi: in Italia inversione di tendenza, i contagi tornano a salire - 4Tchat : RT @acino2020: @Deputatipd @Piero_De_Luca @pdnetwork L'allarme @coldiretti sui cinghiali va ascoltato, l'allarme degli antiproibizionisti… - italianelcuore3 : Allarme degli epidemiologi: in Italia inversione di tendenza, i contagi tornano a salire ?? eccoli di nuovo alla car… - Blowjoint : RT @acino2020: @Deputatipd @Piero_De_Luca @pdnetwork L'allarme @coldiretti sui cinghiali va ascoltato, l'allarme degli antiproibizionisti… - acino2020 : @Deputatipd @Piero_De_Luca @pdnetwork L'allarme @coldiretti sui cinghiali va ascoltato, l'allarme degli antiproibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme degli

Quotidiano Sanità

epidemiologi: in Italia inversione di tendenza, i contagi tornano a ...I casi di trombosi nei giovani Ricordiamo l'causato dalla somministrazione con questo ... Il sistema immunitario si attiva contro la proteina e produceanticorpi che, qualora il soggetto ...Questo risultato vale a rassicurare la collettività sulla complessiva capacità delle FF.O. di intervenire a tutela della sicurezza dei cittadini. L’intenso lavoro investigativo ha consentito di sventa ...Il Comune ha attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e l’attivazione degli eventuali interventi: al momento in città si segnalano strade allagate. Maltempo in tutta la ...