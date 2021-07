Alla scoperta dei “tesori del gusto” della Food Valley parmense: i Musei del Cibo (Di giovedì 8 luglio 2021) Sapete che esiste, in Italia, un’area con una tale concentrazione di prodotti enogastronomici tipici da meritarsi l’appellativo di “Food Valley”? La zona è quella di Parma, eletta a sua “capitale” e non a caso città Patrimonio Unesco proprio per la gastronomia, e della sua provincia (fino alle confinanti Modena e Reggio-Emilia): dAlla pianura a ridosso del Po, meglio nota come la “bassa parmense”, alle vAllate appenniniche che prendono spesso il nome dai fiumi che le solcano, come la Val di Taro, con la via Emilia e i suoi sapori ad attraversarla. In questa terra così prospera s’è ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Sapete che esiste, in Italia, un’area con una tale concentrazione di prodotti enogastronomici tipici da meritarsi l’appellativo di “”? La zona è quella di Parma, eletta a sua “capitale” e non a caso città Patrimonio Unesco proprio per la gastronomia, esua provincia (fino alle confinanti Modena e Reggio-Emilia): dpianura a ridosso del Po, meglio nota come la “bassa”, alle vte appenniniche che prendono spesso il nome dai fiumi che le solcano, come la Val di Taro, con la via Emilia e i suoi sapori ad attraversarla. In questa terra così prospera s’è ...

Advertising

ItalyMFA : Prosegue fino al #25luglio la rassegna streaming on demand #Oltreloschermo, alla scoperta dell’universo nascosto di… - TouringClub : NaturArte, fino a dicembre eventi ed esplorazioni alla scoperta dei cinque parchi naturali della Basilicata - In pr… - DiscorsiChewbe : Conoscete i Jawa? Un articolo alla scoperta di questo popolo - BtBsUNIMIB : RT @SteBiotech: Presentazione di 'Piccoli geni - alla scoperta dei microrganismi' @Hoepli_1870 presso Strambino (TO). Felice di aver porta… - passettoancona : Alla scoperta dei “tesori del gusto” della Food Valley parmense: i Musei del Cibo -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta Varianti, dalla Alfa alla Delta: ecco tutte le mutazioni del Covid. Il virologo Portella: 'La Kappa presto dilagherà' L'esperto seleziona i tamponi per individuare le mutazioni del SarsCoV - 2: così ne ha scoperta ... Paura per la finale: in mille in viaggio dall'Italia C rimanda alla 'California'. 'Che ha una ...

"La natura, i limiti, la solitudine. Così Kipling ci parla di noi" che si è venduto alla classe governativa britannica" (così George Orwell, scrittore meno bravo di ... non erano tipiche soltanto di allora), vergogna mitigata soltanto qualche anno dopo dalla scoperta ...

Abbazia. Alla scoperta della cucina francese LaVoce del popolo Palcoscenici d’estate da Dante a Crudelia Mercato Saraceno, il cartellone della rassegna dal 9 luglio al 12 settembre. Il clou tra il 30 e il 31 luglio con la grande festa della ‘Notte saracena’ ...

Il viaggio lungo sei mesi sulle strade del Sudamerica di Fabio Luongo Andare lontano per andare dentro di sé, alla scoperta di quel che non si conosce ancora, lasciando in stand-by un lavoro fisso e gli affetti. Un viaggio lungo 6 mesi e più di 20mila ch ...

L'esperto seleziona i tamponi per individuare le mutazioni del SarsCoV - 2: così ne ha... Paura per la finale: in mille in viaggio dall'Italia C rimanda'California'. 'Che ha una ...che si è vendutoclasse governativa britannica" (così George Orwell, scrittore meno bravo di ... non erano tipiche soltanto di allora), vergogna mitigata soltanto qualche anno dopo dalla...Mercato Saraceno, il cartellone della rassegna dal 9 luglio al 12 settembre. Il clou tra il 30 e il 31 luglio con la grande festa della ‘Notte saracena’ ...di Fabio Luongo Andare lontano per andare dentro di sé, alla scoperta di quel che non si conosce ancora, lasciando in stand-by un lavoro fisso e gli affetti. Un viaggio lungo 6 mesi e più di 20mila ch ...