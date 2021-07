Alla scoperta dei “tesori del gusto” della Food Valley parmense | i Musei del Cibo

Leggi su cityroma

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sapete che esiste, in Italia, un’area con una tale concentrazione di prodotti enogastronomici tipici da meritarsi l’appellativo di “”? La zona è quella di Parma, eletta a sua “capitale” e non a caso città Patrimonio Unesco proprio per la gastronomia, esua provincia (fino alle confinanti Modena e Reggio-Emilia): dpianura a ridosso del Po, meglio nota come la “bassa”, alle vte appenniniche che prendono spesso il nome dai fiumi che le solcano, come la Val di Taro, con la via Emilia e i suoi sapori ad attraversarla. In questa terra così prospera s’è ...