Alla fine Twitter ha ceduto alle imposizioni in India per mantenere la sua "immunità" (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo che il governo Indiano ha stabilito, lunedì scorso, che Twitter non godrà più dell'"immunità" in India – ovvero dell'esenzione dalle responsabilità legali per quello che gli utenti pubblicano -, il social dell'uccellino ha chinato la testa. Twitter India ha deciso che rispetterà le nuove regole – imposte dall'India lo scorso febbraio e entrate in vigore a maggio – per mantenere questa immunità legale che gli permette di non pagare per i contenuti che gli utenti condividono, il vero bersaglio del controllo che il ...

