Alitalia | Vestager | sostegno a governo su rimborso biglietti

(Di giovedì 8 luglio 2021) "Sostengo pienamente gli sforzi delper garantire che le persone vengano in un modo o nell'altro compensate se non possono volare. Penso che questo sia davvero importante per la fiducia nel ...

Agenzia ANSA

Le discussioni con l'Italia sono state "costruttive, a volte anche molto intense", ha spiegato, che interrogata sull'assunzione di dirigenti dida parte di Ita ha precisato che "...A ciò si aggiunge inoltre l'annosa questione: premettendo che la compagnia ha in sospeso ... in linea con le richieste di discontinuità economica richieste dalla commissaria". Le ..."Sostengo pienamente gli sforzi del governo per garantire che le persone vengano in un modo o nell'altro compensate se non possono volare. Penso che questo sia davvero importante per la fiducia nel se ...Bruxelles(Belgio), 8 lug. (LaPresse) - "Supportiamo gli sforzi di lanciare Ita come un attore di mercato distinto da Alitalia. Abbiamo avuto discussioni ...