Aka 7even e Tancredi | la calda estate delle star di “Amici di Maria De Filippi” in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti

(Di giovedì 8 luglio 2021) Un appuntamento tutto dedicato ai due giovanissimi protagonisti della musica italiana che ci sveleranno i loro progetti per l’e anche qualche sorpresa in arrivo nelle pme settimane. È uscito “AkaSummer Edition”, il repack dell’album d’esordio. Per l’occasione, la tracklist si arricchisce dei remix di tre brani “Black”, “Blue” e “Luna”, firmati dai producer di Cosmophonix, da sempre al fianco del cantante e suoi collaboratori durante tutto il percorso artistico. L’album “Aka” è stato certificato disco d’oro e il singolo “Loca” ha ottenuto invece la certificazione di disco di platino, doppio disco di ...

Il Fatto Quotidiano

Nuovo importante traguardo per! La sua canzone "Mi manchi" è appena stata certificata DOPPIO disco di platino. Il brano fa parte dell' album d'esordio del cantante intitolato semplicemente "". Ultimo singolo ...Scivola dal quinto al sesto posto il cantantecon il suo album omonimo mentre si conferma in settima posizione la rapper e cantautrice Madame con 'Madame'. Un nuovo ingresso in ottava ...È uscito “Aka 7even Summer Edition”, il repack dell’album d’esordio. Per l’occasione, la tracklist si arricchisce dei remix di tre brani “Black”, “Blue” e “Luna”, firmati dai producer di Cosmophonix, ...Come ogni anno con l’inizio dell’estate arrivano i tormentoni. Playlist che includono tutte le hit dell’estate 2021, da ascoltare a ripetizione ovunque e ...