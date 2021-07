Agricoltura: Salvini, 'occhio a chi usa ‘green' per fregarti' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - L'emergenza cinghiali, che oggi ha portato agricoltori, allevatori e pastori nelle piazze italiane, “crea morti e problemi, quanti incidenti sta generando?". L'invasione di cinghiali "non è un fenomeno naturale, perché la natura prevede si tutelino gli equilibri. Noi cerchiamo di tradurre, in maniera furba, con un emendamento, un odg, insomma un qualche modo o altra via per dare una soluzione, fronteggiare il problema”. Così il leader della lega Matteo Salvini, intervenendo alla manifestazione in piazza Montecitorio organizzata da Coldiretti sull'emergenza cinghiali. “Se uno semina ha diritto di raccogliere - va avanti - e il vostro e' un lavoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - L'emergenza cinghiali, che oggi ha portato agricoltori, allevatori e pastori nelle piazze italiane, “crea morti e problemi, quanti incidenti sta generando?". L'invasione di cinghiali "non è un fenomeno naturale, perché la natura prevede si tutelino gli equilibri. Noi cerchiamo di tradurre, in maniera furba, con un emendamento, un odg, insomma un qualche modo o altra via per dare una soluzione, fronteggiare il problema”. Così il leader della lega Matteo, intervenendo alla manifestazione in piazza Montecitorio organizzata da Coldiretti sull'emergenza cinghiali. “Se uno semina ha diritto di raccogliere - va avanti - e il vostro e' un lavoro ...

