Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 8 luglio 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) vaccini anti-Covid in Italia: L’Aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate 8 luglio 2021 Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, 8 luglio 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ore 07.00 – Il ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 luglio 2021)in: L’sulleQual è la situazione deiinad oggi, 8? Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ore 07.00 – Il ...

Advertising

RaiNews : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 07/07/2021 ore 17:08 (Elaborazione @VaccinaItalia su dati Gover… - rep_torino : Vaccini, oltre 600 medici e infermieri del Piemonte fanno ricorso al Tar contro l'obbligo [di Sarah Martinenghi] [a… - rep_torino : Vaccini, il Piemonte paga un premio ai medici di base per ridurre gli over 60 'No Vax' [di Mariachiara Giacosa] [ag… - rep_genova : Vaccini, 900 sanitari no vax a rischio sanzione. A ottobre al Tar il ricorso degli operatori contrari al vaccino [d… - grillotalpa : RT @vaccinaItalia: #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 08/07/2021 ore 06:18 Finora sono state somministrate 55.456.276 dosi… -