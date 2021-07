Afghanistan | Trizzino | ' vergogna nessuna autorità a ricevere contingente Folgore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Unatutta Italiana!in aeroporto l'ultimodi militari italiani dellae la Bandiera di guerra rientrati dalla missione in Afganistan dopo venti anni. Era doveroso accoglierli ricordandosi che in questi venti anni hanno issato ogni giorno il nostro tricolore (quello stesso che viene appeso ai balconi per festeggiare la squadra italiana al campionato europeo di calcio) e pagato prezzi altissimi di vite umane e di feriti". Lo dice Giorgio, deputato del Misto. "Sono proprio loro che ...