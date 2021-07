Adozioni, coppie italiane bloccate dalla Cina: “Da due anni siamo in attesa di risposte per 35 bambini. Serve un intervento politico” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Abbiamo 35 famiglie adottive bloccate in Italia e 35 bambini bloccati in Cina. Serve un intervento ‘politico’ che non arriva, così avremo perso il passato e pure il futuro”. E’ un filo di voce che racconta quello che stanno vivendo le famiglie italiane alle prese con il blocco delle Adozioni in Cina. E’ iniziato con la pandemia, ma perdura anche oggi per le complesse relazioni diplomatiche tra i due Paesi. A Matera, sede del G20, nei giorni scorsi il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha incontrato l’omologo cinese Wang Yi. “Poteva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) “Abbiamo 35 famiglie adottivein Italia e 35bloccati inun’ che non arriva, così avremo perso il passato e pure il futuro”. E’ un filo di voce che racconta quello che stanno vivendo le famigliealle prese con il blocco dellein. E’ iniziato con la pandemia, ma perdura anche oggi per le complesse relazioni diplomatiche tra i due Paesi. A Matera, sede del G20, nei giorni scorsi il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha incontrato l’omologo cinese Wang Yi. “Poteva ...

