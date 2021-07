Adani, addio a Sky Sport con una frecciata sui social (Di giovedì 8 luglio 2021) Lele Adani non commenterà più partite ai microfoni di Sky Sport. L’ex calciatore si è anche lasciato andare ad una sorta di sfogo sui social Un divorzio amarissimo, che lascia anche degli strascichi polemici. Dopo diversi anni di collaborazione, si interrompe l’esperienza di Lele Adani come commentatore tecnico per Sky Sport. Una scelta che, a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 luglio 2021) Lelenon commenterà più partite ai microfoni di Sky. L’ex calciatore si è anche lasciato andare ad una sorta di sfogo suiUn divorzio amarissimo, che lascia anche degli strascichi polemici. Dopo diversi anni di collaborazione, si interrompe l’esperienza di Lelecome commentatore tecnico per Sky. Una scelta che, a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GoalItalia : 'Scelta del responsabile della linea editoriale' 'Non negozierò mai su valori e libertà' Lele Adani spiega l'addio… - ArmandaGelsomin : RT @CalcioFinanza: #Adani sull’addio a #Sky: «Una scelta loro» - Daniele20052013 : Adani punge Sky Sport: «Addio? Me lo hanno detto con una telefonata» - gnomini : RT @Gazzetta_it: Lo sfogo di Adani: 'Sky? La fine con una telefonata. Non negozio sulla mia libertà' - sportli26181512 : Adani: 'Sky? La fine con una telefonata. Non negozio sulla mia libertà': Adani: 'Sky? La fine con una telefonata. N… -