25 anni di “Wannabe” | le Spice Girls festeggiano il loro più grande successo

(Di giovedì 8 luglio 2021) X Erano i favolosi90 quando sulla scena irrompeva, il primo singolo delle. Venticinquefa, l’8 luglio 1996, usciva in Europa un brano che avrebbe fatto scatenare intere generazioni. Unplanetario e cross-generazionale inarrestabile, che ha lanciato nell’olimpo della musica cinque ragazze inglesi Victoria, Geri, Emma, Mel B e Mel C. Leggi anche ...

caffemusicale : 25 anni di ‘Wannabe’, il brano che ha reso le Spice Girls delle star planetarie - LizNYC66 : RT @Corriere: Le Spice Girls 25 anni dopo «Wannabe»: da Geri scrittrice a Emma mamma bis, cosa fanno... - RadioR101 : #R101News: l'8 luglio di 25 anni fa il debutto delle #SpiceGirls con #Wannabe?????? #25yearsOfWannabe - RollingStoneita : 25 anni di ‘Wannabe’: 10 cose che non sapevi sulla hit delle Spice Girls - __eNzA : 25 anni di Wannabe delle mitiche e galattiche #SpiceGirls25 Mamma come mi sento vecchia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : anni Wannabe

" " Spice Girls Le Spice hanno lasciato un segno nella cultura pop degliNovanta - Duemila. Non è un caso se, a distanza di 25, il loro brano di debutto è ancora il più ascoltato di ...Eh, già: siamo ...Wannabe compie 25 anni. Il brano, primo singolo delle Spice Girls, usci nella loro terra, in Uk, l’8 luglio 1996. Il boom fu immediato, la Spice fever conquistò in pochissimo tempo, superando i ...Oggi "Wannabe", singolo di debutto delle Spice Girls, compie 25 anni. Per festeggiare questo traguardo, è in arrivo l'EP "Wannabe 25".