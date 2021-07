25 anni di  «Wannabe» delle Spice Girls e altri super singoli del 1996

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sai qualiinternazionali ascoltavi di più nel, per cominciare: l'8 luglio 2021 compie infatti 25 quel primo brano di debutto del gruppo al femminile, canzone che ancora oggi risulta la più ascoltata di tutti i tempi su Spotify con oltre 590 milioni di stream a livello globale. I 10 miglioriinternazionali delIn ordine cronologico per titolo, ecco la playlist deiinternazionali che compiono 25nel 2021. «Beautiful Ones» – Suede Il rock alternativo ...

Un nuovo ep delle Spice Girls per celebrare i 25di "" L'ep "25" che celebra l'anniversario del singolo, include una demo del singolo, un remix di Junior Vasquez e il nuovo lento "...Geri, Emma, Victoria, Mel C e Mel B festeggiano il brano che ha dato inizio al percorso che le ha reso delle star a livello mondialeViene difficile crederci, ma sono già passati 25 anni: l’8 luglio del 1996 usciva «Wannabe», singolo che ha lanciato le Spice Girls portandole al successo mondiale. Le cinque vulcaniche cantanti ingle ...Wannabe delle Spice Girls, per cominciare ... Le Spice hanno lasciato un segno nella cultura pop degli anni Novanta-Duemila. Non è un caso se, a distanza di 25 anni, il loro brano di debutto è ancora ...