Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 7 luglio 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questa sera, mercoledì 7 luglio 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 7 luglio 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questa sera, mercoledì 7, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono lee glidi oggi, 7, di? Scopriamoli ...

Advertising

Fraa_nxx : @Ruffino_Lorenzo Effetti della zona bianca... - g_zerbato : RT @GiulioMarini2: Oggi modulo denuncia per discoteche, per le quali non c’è una legge che autorizzi il pass: a breve per eventi, concerti… - Stop_SelfInjury : RT @GiulioMarini2: Oggi modulo denuncia per discoteche, per le quali non c’è una legge che autorizzi il pass: a breve per eventi, concerti… - MilenaPanella : @Capezzone @giusbrindisi @zona_bianca Ci sarò. Non posso perdermi il Number One del giornalismo ???????? - axelvassallo : RT @EBonaccorti: Stasera parlerò di te??meravigliosa Raffaella, grande fino all’ultimo istante??Spero di renderti l’omaggio che meriti?? su @… -