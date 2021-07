Zaki, tutti d’accordo anche alla Camera per la cittadinanza italiana: «Ora tocca al governo» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo l’approvazione nello scorso aprile al Senato, anche alla Camera dei deputati con 358 sì, 30 astenuti (tra cui tutti e 20 i senatori e senatrici di Fratelli d’Italia), nessun contrario passa la mozione a favore della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in carcere in Egitto dal 7 febbraio 2020. Ora la palla passa al governo. Nel testo approvato, infatti, si chiede all’esecutivo di «continuare a sostenere, nei rapporti bilaterali con l’Egitto e in tutti i contesti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo l’approvazione nello scorso aprile al Senato,dei deputati con 358 sì, 30 astenuti (tra cuie 20 i senatori e senatrici di Fratelli d’Italia), nessun contrario passa la mozione a favore dellaa Patrick, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in carcere in Egitto dal 7 febbraio 2020. Ora la ppassa al. Nel testo approvato, infatti, si chiede all’esecutivo di «continuare a sostenere, nei rapporti bilaterali con l’Egitto e ini contesti ...

