Yussuf Poulsen: le origini dell’attaccante danese (Di mercoledì 7 luglio 2021) . La sua storia, il suo sogno Yussuf Poulsen (Getty Images)Stasera la seconda semifinale stabilirà chi, tra Inghilterra e Danimarca, andrà a sfidare domenica prossima l’Italia per il titolo di Campione d’Europa. La cenerentola Danimarca contro gli inventori del Football cercheranno di realizzare una nuova, stupefacente impresa. Nessuno meglio della nazionale danese sa che non ci sono limiti ai sogni. Nel 1992 la Danimarca fu ripescata causa la squalifica della Jugoslavia, si radunò velocemente ed iniziò un’avventura che è sfociata nella leggenda. Ti potrebbe interessare>>> Christian Eriksen operato e dimesso, va a ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 luglio 2021) . La sua storia, il suo sogno(Getty Images)Stasera la seconda semifinale stabilirà chi, tra Inghilterra e Danimarca, andrà a sfidare domenica prossima l’Italia per il titolo di Campione d’Europa. La cenerentola Danimarca contro gli inventori del Football cercheranno di realizzare una nuova, stupefacente impresa. Nessuno meglio della nazionalesa che non ci sono limiti ai sogni. Nel 1992 la Danimarca fu ripescata causa la squalifica della Jugoslavia, si radunò velocemente ed iniziò un’avventura che è sfociata nella leggenda. Ti potrebbe interessare>>> Christian Eriksen operato e dimesso, va a ...

Advertising

infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA DANIMARCA/ Diretta tv, Dolberg o Yussuf Poulsen? - VrBlueandyellow : Nella favola danese c'è solo una situazione a dir poco stonata: non me ne vorranno Braithwaite o Yussuf Poulsen ma… - Antonello_Ange : Kjær c'è nonostante fosse in dubbio, Wass torna in panchina ma Stryger Larsen è ancora il padrone della fascia dx e… - Lorenzored17 : Non devo pensare solo a Mourinho altrimenti mi viene un'enfisema Ridendo e scherzando l'anno prossimo il Lipsia com… -