Yara Shahidi e Angèle | le testimonial beauty 2021 per Dior e Chanel si impegnano per il futuro

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Perché lesono molto, molto di più. Talenti – vecchi e nuovi – del mondo del cinema e della moda, ma, soprattutto, attiviste. Donne impegnate nel difendere i diritti dei rifugiati, promuovere l’empowerment femminile e l’inclusività. Come Kate Winslet che, smessi i panni dell’attrice premio Oscar, veste quelli sostenitrice di Un Women per promuovere la campagna Shadow Pandemic. Per incoraggiare le persone ad agire tutelando le donne in pericolo. Ambasciatrici di una bellezza che non è più irraggiungibile, ledelcombattono le battaglie di ...

mffashion_com : Yara Shahidi è la nuova brand ambassador di Dior - andreastoolbox : Yara Shahidi, chi è l'attivista nuovo volto di Dior -

Ultime Notizie dalla rete : Yara Shahidi

Harper's Bazaar Italia

Nata a Minneapolis nel 2000,ha debuttato come modella a soli 6 anni per brand come Ralph Lauren, Guess Kids. In seguito ha collaborato con adidas e, a 19 anni, è apparsa sulla cover di Harper's Bazaar. La ...... il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20 (Thriller, 2010, durata: 100 Min) Un film di Phillip Noyce con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Andre Braugher,, Zoe Lister ...L’avete vista nella serie ABC Black-ish e, ora, l’attrice Yara Shahidi veste i panni della testimonial beauty 2021 per Dior. E non solo. Perché lontano dalle telecamere, Yara è una studentessa a tempo ...La casa di moda di Lvmh ha scelto l'attrice di Black-ish come nuovo testimonial in tutto il mondo per il fashion e il makeup ...