Wimbledon 2021, Matteo Berrettini storico! Italia di nuovo in semifinale 61 anni dopo Nicola Pietrangeli! (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Londra lo sport Italiano fa “Fiesta”. dopo il successo della Nazionale Italiana di calcio che ha conquistato l’accesso alla Finale degli Europei 2021 sul rettangolo verde di Wembley, Matteo Berrettini ha fatto la storia, raggiungendo la prima semifinale della carriera a Wimbledon (la seconda di uno Slam) e regalando all’Italia un penultimo atto che mancava al nostro Paese dal 1960, quando ci riuscì un certo Nicola Pietrangeli. Matteo l’ha fatto battendo l’amico Felix Auger-Aliassime 6-3 5-7 7-5 6-3. Un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Londra lo sportno fa “Fiesta”.il successo della Nazionalena di calcio che ha conquistato l’accesso alla Finale degli Europeisul rettangolo verde di Wembley,ha fatto la storia, raggiungendo la primadella carriera a(la seconda di uno Slam) e regalando all’un penultimo atto che mancava al nostro Paese dal 1960, quando ci riuscì un certoPietrangeli.l’ha fatto battendo l’amico Felix Auger-Aliassime 6-3 5-7 7-5 6-3. Un ...

Advertising

ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI IN SEMIFINALE BATTUTO AUGER-ALIASSIME IN 4 SET (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) ??… - Agenzia_Ansa : #Berrettini va in semifinale di #Wimbledon #ANSA - francescabales1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI IN SEMIFINALE BATTUTO AUGER-ALIASSIME IN 4 SET (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) ?? - zazoomblog : Wimbledon Berrettini vola in semifinale - #Wimbledon #Berrettini #semifinale -