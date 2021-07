WhatsApp, presto il nuovo aggiornamento: novità sui video inviati (Di mercoledì 7 luglio 2021) presto su WhatsApp, grazie al nuovo aggiornamento, sarà permesso agli utenti di inviare i video scegliendo la qualità preferita sulla base di tre modalità: ecco tutti i dettagli. Credit: PixabayIn arrivo su WhatsApp una delle novità più desiderate per poter risparmiare dati: con la versione beta 2.21.14.6 agli utenti sarà data la possibilità di scegliere la qualità dei video che si vogliono inviare. Secondo le anticipazioni dei principali blog di app e tecnologie, l’aggiornamento dovrebbe inizialmente riguardare solamente i dispositivi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 luglio 2021)su, grazie al, sarà permesso agli utenti di inviare iscegliendo la qualità preferita sulla base di tre modalità: ecco tutti i dettagli. Credit: PixabayIn arrivo suuna dellepiù desiderate per poter risparmiare dati: con la versione beta 2.21.14.6 agli utenti sarà data la possibilità di scegliere la qualità deiche si vogliono inviare. Secondo le anticipazioni dei principali blog di app e tecnologie, l’dovrebbe inizialmente riguardare solamente i dispositivi ...

