Watch Dogs | Legion | nuovo dlc | ecco tutte le novità

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “” ha unDLC che è appena stato rilasciato e presenta il ritorno di due personaggi amati della serie. IlDLC, che si chiama “Bloodline“, e centra la sua storia principale intorno ad Aiden Pearce dal gioco originale “” e Wrench da “2“. I giocatori potranno impersonare Aiden e Wrench nel gioco, ma i due personaggi si intrecciano in un modo meno che piacevole nella storia. Cosa contiene il DLC Bloodline in: ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Scopriamo le battute iniziali di #Bloodline, il nuovo contenuto aggiuntivo di #WatchDogsLegion che segna il ritorno di Aiden… - IGNitalia : Scopriamo le battute iniziali di #Bloodline, il nuovo contenuto aggiuntivo di #WatchDogsLegion che segna il ritorno… - Gamestormit : ? Watch Dogs: Legion - Bloodline è ora disponibile ?? - GiocareOra : Watch Dogs: Legion - La campagna prequel di Bloodline arriva oggi sugli scaffali - zazoomblog : Watch Dogs: Legion lespansione Bloodline è ora disponibile - #Watch #Dogs: #Legion #lespansione -

Ultime Notizie dalla rete : Watch Dogs

Multiplayer.it

: Legion Bloodline permette ai giocatori di indossare i panni di Aiden Pearce () e Wrench (2 ), e di tornare in azione in un prequel che svela come i due vigilanti ...Con il seguente comunicato, Ubisoft annuncia che Bloodline , la nuova espansione di: Legion , è ora disponibile su Xbox One , Xbox Series X - S , PlayStation 4 , PlayStation 5 , Epic Games Store e Ubisoft Store su PC , Stadia , Luna e Ubisoft+ , il servizio di abbonamento ...Watch Dogs: Legion si è finalmente aggiornato alla versione 5.0, introducendo il contenuto più corposo del cosiddetto "Anno Uno". Bloodline, questo il nome della prima e unica espansione della storia ...Watch Dogs: Legion – Bloodline è disponibile su PC e console | L'espansione standalone permette di controllare Aiden e Wrench dei primi due Watch Dogs.