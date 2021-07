Walk of Fame sport italiano, 5 nuove stelle al Foro Italico. Ci sono Paolo Rossi e Bettini (Di mercoledì 7 luglio 2021) nuove gradite aggiunte nella Walk of Fame dello sport italiano. Oggi sono state posizionate nuove stelle nella celebre camminata presso lo Stadio dei Marmi al Foro Italico in Roma. La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, e sono state svelate le targhe dedicate al compianto calciatore Paolo Rossi, all’atleta Alessandro Andrei, al lottatore Vincenzo Maenza, alla fondista Gabriella Paruzzi e al ciclista ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021)gradite aggiunte nellaofdello. Oggistate posizionatenella celebre camminata presso lo Stadio dei Marmi alin Roma. La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, estate svelate le targhe dedicate al compianto calciatore, all’atleta Alessandro Andrei, al lottatore Vincenzo Maenza, alla fondista Gabriella Paruzzi e al ciclista ...

