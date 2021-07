Von der Leyen: 'Legge anti Lgbt vergognosa, Ungheria cambi rotta o passeremo ai fatti' | Portavoce di Orban: 'Il dibattito? Una parata da ... (Di mercoledì 7 luglio 2021) 'Se l'Ungheria non aggiusterà il tiro la Commissione Ue userà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati. Noi ricorriamo a questi poteri a prescindere dallo Stato membro'. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 luglio 2021) 'Se l'non aggiusterà il tiro la Commissione Ue userà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati. Noi ricorriamo a questi poteri a prescindere dallo Stato membro'. Lo ha ...

Advertising

HuffPostItalia : Von der Leyen: 'Legge anti Lgbt ungherese è vergognosa. Aggiusti il tiro o useremo nostri poteri' - repubblica : ?? Ue, von der Leyen contro Ungheria e Polonia: 'Non possiamo tollerare 'zone Lgbt free'. Non resteremo a guardare' - Agenzia_Ansa : Von der Leyen contro Ungheria e Polonia: 'Cambino rotta'. 'Non lasceremo mai che parte della nostra società sia sti… - Dixy62553861 : RT @bartolopietro1: La settimana scorsa abbiamo letto dell’ennesimo naufragio nel Mediterraneo. Ecco qui il mio appello in aula alla Presi… - michtrim : RT @bartolopietro1: La settimana scorsa abbiamo letto dell’ennesimo naufragio nel Mediterraneo. Ecco qui il mio appello in aula alla Presi… -