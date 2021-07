Von der Leyen | Legge anti Lgbt ungherese è vergognosa Aggiustino il tiro o useremo nostri poteri

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “Se l’Ungheria non aggiusterà illa Commissione userà iad essa conferiti in qualità di garante dei trattati, dobbiamo dirlo chiaramente noi ricorriamo a questia prescindere dallo stato membro”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von deral dibattito in plenaria al parlamento europeo sulle conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo. E ancora: “I capi di stato e di governo hanno condotto una discussione molto personale ed emotiva sulla, praticamente l’omosessualità viene posta a livello della pornografia, e questa ...

HuffPostItalia : Von der Leyen: 'Legge anti Lgbt ungherese è vergognosa. Aggiusti il tiro o useremo nostri poteri' - JessicaHill91 : RT @rtl1025: ?? 'Nella legge ungherese praticamente l'#omosessualità viene posta a livello della pornografia, e questa legge non serve alla… - iconanews : Von der Leyen, Ungheria cambi rotta o passeremo ai fatti - DiegoNatoli2 : RT @HuffPostItalia: Von der Leyen: 'Legge anti Lgbt ungherese è vergognosa. Aggiusti il tiro o useremo nostri poteri' - arcanodavvero : RT @HuffPostItalia: Von der Leyen: 'Legge anti Lgbt ungherese è vergognosa. Aggiusti il tiro o useremo nostri poteri' -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

Lo ha detto UrsulaLeyen . Secondo fonti Ue , la Commissione non solo si appresta ad aprire una procedura d'infrazione per la legge anti - Lgbt che Budapest non vuole cambiare, ma sarebbe ...Così la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen al dibattito in plenaria al parlamento europeo sulle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo. E ancora: 'I capi di stato e di ..."Se l'Ungheria non aggiusterà il tiro la Commissione userà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati, dobbiamo dirlo chiaramente noi ricorriamo a questi poteri a prescindere dallo ..."Dall'inizio del mio mandato abbiamo aperto circa 40 procedure di infrazione legate al rispetto dello stato di diritto e se necessario ne apriremo altre" ...