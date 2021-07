Von der Leyen | Legge anti Lgbt ungherese è vergognosa Aggiusti il tiro o useremo nostri poteri

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “Se l’Ungheria non aggiusterà illa Commissione userà iad essa conferiti in qualità di garante dei trattati, dobbiamo dirlo chiaramente noi ricorriamo a questia prescindere dallo stato membro”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von deral dibattito in plenaria al parlamento europeo sulle conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo. E ancora: “I capi di stato e di governo hanno condotto una discussione molto personale ed emotiva sulla, praticamente l’omosessualità viene posta a livello della pornografia, e questa ...