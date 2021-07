Von der Leyen: "La legge anti lgbt di Orbán è vergognosa. L'Ue interverrà se serve" (Di mercoledì 7 luglio 2021) La legge anti lgtb approvata dal Parlamento ungherese è "vergognosa" e "contraddice profondamente i valori fondamentali dell'Ue: la protezione delle minoranze, della dignità umana, dell’uguaglianza e la protezione dei diritti umani". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen durante la seduta plenaria al Parlamento europeo di questa mattina. Dove ha specificato che “se l’Ungheria non aggiusterà il tiro la Commissione userà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati”. In pratica prendendo provvedimenti nei confronti del governo di Viktor Orbán. Ancora sul ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lalgtb approvata dal Parlamento ungherese è "" e "contraddice profondamente i valori fondamentali dell'Ue: la protezione delle minoranze, della dignità umana, dell’uguaglianza e la protezione dei diritti umani". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Ursula Von derdurante la seduta plenaria al Parlamento europeo di questa mattina. Dove ha specificato che “se l’Ungheria non aggiusterà il tiro la Commissione userà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati”. In pratica prendendo provvedimenti nei confronti del governo di Viktor. Ancora sul ...

