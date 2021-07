Von der Leyen dura contro Orbán: «Cambi la legge anti-Lgbtq+ o passeremo ai fatti». La replica ungherese: «Parata da circo all’europarlamento» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lo scontro tra Unione Europea e Ungheria si fa sempre più duro. Solo ieri, alcune fonti di Bruxelles ipotizzavano che la Commissione Ue avrebbe sospeso una valutazione positiva al Pnrr dell’Ungheria, ritenendo «insufficienti le misure di precauzione per evitare abusi nelle spese dei fondi». E oggi, a margine dell’intervento in plenaria al Parlamento europeo, la presidente Ursula von der Leyen ha riferito che durante il Consiglio europeo «i capi di Stato e di Governo hanno condotto una discussione molto personale ed emotiva sulla legge ungherese in cui l’omosessualità viene praticamente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lo stra Unione Europea e Ungheria si fa sempre più duro. Solo ieri, alcune fonti di Bruxelles ipotizzavano che la Commissione Ue avrebbe sospeso una valutazione positiva al Pnrr dell’Ungheria, ritenendo «insufficienti le misure di precauzione per evitare abusi nelle spese dei fondi». E oggi, a margine dell’intervento in plenaria al Parlamento europeo, la presidente Ursula von derha riferito chente il Consiglio europeo «i capi di Stato e di Governo hanno condotto una discussione molto personale ed emotiva sullain cui l’omosessualità viene praticamente ...

HuffPostItalia : Von der Leyen: 'Legge anti Lgbt ungherese è vergognosa. Aggiusti il tiro o useremo nostri poteri' - repubblica : ?? Ue, von der Leyen contro Ungheria e Polonia: 'Non possiamo tollerare 'zone Lgbt free'. Non resteremo a guardare' - Agenzia_Ansa : Von der Leyen contro Ungheria e Polonia: 'Cambino rotta'. 'Non lasceremo mai che parte della nostra società sia sti… - Valenti45557592 : RT @bartolopietro1: La settimana scorsa abbiamo letto dell’ennesimo naufragio nel Mediterraneo. Ecco qui il mio appello in aula alla Presi… - UmbeScara : RT @Diregiovani: La presidente della Commissione europea: 'Non possiamo restare a guardare' ?????? @vonderleyen #LGBTTTIQ #diritti https://t.… -