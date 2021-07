Volley, Italia-Serbia oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole femminile 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) oggi in tv Italia-Serbia: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming l’amichevole delle azzurre 2021. La Nazionale di Davide Mazzanti sta svolgendo a Belgrado gli ultimi allenamenti prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2020,giocando anche tre partite amichevoli con la forte squadra serba. Nel primo confronto la Serbia, la cui formazione ha giocato la Volleyball Nations League poche settimane fa, si è imposta al tie-break. Le 12 azzurre scelte dal Ct per volare in Giappone però non hanno disputato la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021)in tv: ecco canale,e come vedere inl’delle azzurre. La Nazionale di Davide Mazzanti sta svolgendo a Belgrado gli ultimi allenamenti prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2020,giocando anche tre partite amichevoli con la forte squadra serba. Nel primo confronto la, la cui formazione ha giocato laball Nations League poche settimane fa, si è imposta al tie-break. Le 12 azzurre scelte dal Ct per volare in Giappone però non hanno disputato la ...

