Volley femminile, l'Italia cede alla Serbia al tie-break in amichevole (Di mercoledì 7 luglio 2021) l'Italia ha ceduto ancora contro la Serbia in amichevole. Al contrario del primo confronto, le azzurre hanno mostrato decisi segnali di miglioramento. Le ragazze di Mazzanti si aggiudicano il primo set per 25-19, trovando l'allungo finale dopo che l'equilibrio era perdurato fino al 14-15. Nel secondo set, l'Italia si ritrova a rincorrere (12-16), ma riesce a recuperare sul 24-24, prima di cedere per 28-30. La Serbia parte bene nel terzo parziale (4-7), ma con Pietrini al servizio ribalta nettamente la situazione (16-10). Le serbe soffrono il servizio azzurro, con il parziale che si chiude ...

