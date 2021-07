Vittorio De Sica | una vita bizzarra | settantotto film | due famiglie e quel ‘no’ a Raffaella Carrà

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Osservava le gesta del padre Umberto,De, perché potesse prendere il bello, il buono di un uomo che per amore del figlio, e anche del cinema, lo ha accompagnato nel sogno ‘hollywoodiano’ all’italiana. E li ha fatti propri quei modi De; sicuro che fossero l’appendice di un libretto d’istruzioni pronto all’uso, soprattutto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sica

Da 'Sciuscià' a 'Ladri di biciclette', l'arte diDe, nato a Sora il 7 luglio del 1901, cioè 120 anni fa, e morto a Neuilly - sur - Seine il 13 novembre 1974, continua a parlare agli ...Non solo neorealismo, però, perDe. Nella sua lunga produzione c'è ancora spazio per altri generi ed altri film. E' il caso de 'La Ciociara' del 1960, tratto dal romanzo omonimo di Alberto Moravia ed interpretato da ...Il 7 luglio del 1901 nasceva Vittorio De Sica. La vita dell'attore e quel 'no' detto a Raffaella Carrà, l'étoile della televisione.ACCADDE OGGI - 7 LUGLIO 1901: NASCE VITTORIO DE SICA, PADRE FONDATORE DEL NEOREALISMO E DELLA COMMEDIA ALL’ITALIANA ...