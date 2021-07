Vittorio De Sica, i 120 anni del maestro del cinema italiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) La sconfitta in seguito alla Seconda Guerra Mondiale non è stata devastante solo nell’immediato. Un suolo impoverito, distrutto e lacerato si stendeva lungo l’intera penisola italiana, appena uscita da uno dei peggiori conflitti a cui l’umanità avesse mai assistito. Eppure, proprio a partire dalle macerie e dalle ceneri ancora fresche, il nostro Paese è riuscito a trovare la sua chiave di volta per uscirne. “Quando sono debole, è allora che sono forte“: un insegnamento biblico che in un momento di crisi come il secondo dopoguerra deve aver ispirato molti, tra cui Vittorio De Sica. Tra i padri del cinema italiano, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 luglio 2021) La sconfitta in seguito alla Seconda Guerra Mondiale non è stata devastante solo nell’immediato. Un suolo impoverito, distrutto e lacerato si stendeva lungo l’intera penisola italiana, appena uscita da uno dei peggiori conflitti a cui l’umanità avesse mai assistito. Eppure, proprio a partire dalle macerie e dalle ceneri ancora fresche, il nostro Paese è riuscito a trovare la sua chiave di volta per uscirne. “Quando sono debole, è allora che sono forte“: un insegnamento biblico che in un momento di crisi come il secondo dopoguerra deve aver ispirato molti, tra cuiDe. Tra i padri del, ...

