Vittorio De Sica | causa morte | quanti anni aveva | dove è nato | film | Oscar | moglie | figli | debiti

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #7luglio 1901 nasce Vittorio De Sica, attore e soprattutto regista, premiato con tre Oscar.… - AsiyaMiya : RT @JuanFerrerVila: Ladri di biciclette (1948) Vittorio De Sica. - Robertoruggine : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #7luglio 1901 nasce Vittorio De Sica, attore e soprattutto regista, premiato con tre Oscar. #CondividiLa… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @ruggierofilann4: 120 ANNI FA NASCEVA VITTORIO DE SICA. UNO DEI PIU' GRANDI REGISTI ITALIANI. PADRE DEL NEOREALISMO CINEMATOGRAFICO. MEC… - c_rochav : RT @AlbertGalera: Ieri oggi domani (Vittorio De Sica, 1963). 'La partita di pallone' (Written by Carlo Alberto Rossi and Edoardo Vianello… -

Nato a Sora, nel Lazio, il 7 luglio 1901, De Sica è stato uno dei padri del Neorealismo. Dopo una lunga carriera come attore, negli anni '40 decide di passare alla regia. Quattro dei film da lui diretti hanno vinto l'Oscar la miglior film straniero. Il 7 luglio 1901 nasceva a Sora, in quello che era ancora il Regno d'italia, il grande Vittorio De Sica. Considerato insieme a Roberto Rossellini uno dei padri del Neorealismo italiano. La vita dell'attore e quel 'no' detto a Raffaella Carrà, l'étoile della televisione.