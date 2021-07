Virus informatico, 1000 aziende vittima di ransomware russo da Kaseya VSA (Di mercoledì 7 luglio 2021) Negli Stati Uniti, il noto gruppo di hacker russi REvil ha colpito con un Virus informatico, un ransomware, oltre mille aziende Sono oltre mille le aziende americane vittime di attacco ransomware da parte di un noto gruppo di hacker russi: REvil. Gli hacker sono passati attraverso Kaseya vsa, che gestisce i servizi remoti di criptaggio L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 7 luglio 2021) Negli Stati Uniti, il noto gruppo di hacker russi REvil ha colpito con un, un, oltre milleSono oltre mille leamericane vittime di attaccoda parte di un noto gruppo di hacker russi: REvil. Gli hacker sono passati attraversovsa, che gestisce i servizi remoti di criptaggio L'articolo proviene da Consumatore.com.

