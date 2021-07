Virginia Raggi | «Finale Euro 2020? Valutiamo riapertura Olimpico»

(Di mercoledì 7 luglio 2021), sindaco di Roma, parla della possibiledello stadioper ladi: le sue parole Viriginiaparla della possibile apertura dello Stadiodi Roma per consentire ai tifosi di raggrupparsi (con le dovute misure) in occasione delladiche vedrà gli Azzurri di Mancini protagonisti. «Sono in contatto con il prefetto per cercare di portare la gente all’in occasione della ...

Advertising

virginiaraggi : L’Auditorium Parco della Musica è intitolato al maestro Ennio Morricone. Insieme all’Assemblea Capitolina abbiamo d… - virginiaraggi : Il quartiere di Bravetta, nel quadrante ovest della città molto presto avrà un nuovo mercato rionale. Sono iniziati… - ilpost : Virginia Raggi ha detto che da un certo campo da golf si può «ammirare la cupola del Colosseo» - cocchi2a : RT @Patty66509580: Udite udite I duri e puri (come si definiscono loro) di l’alternativa c’è, si candidano a Roma contro Virginia Raggi e… - sportli26181512 : Europei, #Italia in finale: #Olimpico verso apertura a 16mila persone: La sindaca di Roma Virginia Raggi propone di… -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Raggi

Lo stadio Olimpico aperto ai tifosi per la finale degli Europei . È un'idea a cui sta lavorando il Comune, come confermato dalla sindaca: 'Sono in contatto con il prefetto perché stiamo valutando se aprire lo stadio Olimpico, sempre nei limiti del 25% di pubblico, per vedere la finale di Euro 2020 - le sue parole ...... che l'Italia giocherà a Wembley domenica 11 luglio contro una fra Inghilterra e Danimarca: è la proposta avanzata dadurante la presentazione dell'Acea Run Rome The Marathon dalla ...Virginia Raggi, sindaco di Roma, parla della possibile riapertura dello stadio Olimpico per la finale di Euro 2020: le sue parole Viriginia Raggi parla della possibile apertura dello Stadio Olimpico ...Se ci saranno le condizioni, per i romani ci sarà la possibilità di assistere alla partita dell'Italia nello stadio", lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la presentazione dell'Acea ...