Violenze in carcere, il garante detenuti: "Conta il contenuto dei video" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – "Confido che la magistratura chiarisca se qualche pubblico ufficiale ha illecitamente favorito la diffusione dei video che riprendono i pestaggi al carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma resto convinta che non bisogna spostare l'attenzione dal contenuto dei video alla loro diffusione". È quanto afferma la garante dei detenuti della provincia di Caserta Emanuela Belcuore, che interviene sulla decisione della Procura della Repubblica guidata da Maria Antonietta Troncone di aprire un fascicolo per rivelazione d'atti d'ufficio in relazione alla ...

