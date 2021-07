Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere: spuntano nuovi video che mostrano i pestaggi – Le immagini del Fattoquotidiano.it (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo le immagini mostrate in esclusiva dal quotidiano Domani, spuntano nuovi video delle Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nelle registrazioni, delle quali il Fattoquotidiano.it è entrato in possesso, risalenti al 6 aprile 2020, si vedono i detenuti inermi, picchiati da più agenti. E poi, ancora, detenuti salire le scale con le mani alzate e un agente intervenire ugualmente con il manganello. Le nuove immagini arrivano poche ore dopo la decisione della procura di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo lemostrate in esclusiva dal quotidiano Domani,delleneldi. Nelle registrazioni, delle quali il.it è entrato in possesso, risalenti al 6 aprile 2020, si vedono i detenuti inermi, picchiati da più agenti. E poi, ancora, detenuti salire le scale con le mani alzate e un agente intervenire ugualmente con il manganello. Le nuovearrivano poche ore dopo la decisione della procura di ...

