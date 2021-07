VIDEO Tour de France | highlights 11ma tappa van Aert padrone del doppio Mont Ventoux | Vingegaard stacca Pogacar

(Di mercoledì 7 luglio 2021) L’undicesimadelde2021 si è rivelata estremamente spettacolare con la doppia scalata al: la prima ascesa di 22 km al 5,1% di pendenza media, col GPM a 76 km dal traguardo; la seconda era un hors categorie di 15,7 km all’8,8% di pendenza media, con la vetta a 22 km dall’arrivo, tutti in discesa verso il traguardo. Il belga Wout vanè riuscito a vincere in maniera meravigliosa grazie a una fuga da lontano: il fuoriclasse del ciclocross e delle corse di un giorno si è imposto da autentico fenomeno, lasciando tutti i compagni di giornata sulla seconda ...

L'undicesima tappa del Tour de France 2021 si è rivelata estremamente spettacolare con la doppia scalata al Mont Ventoux: la prima ascesa di 22 km al 5,1% di pendenza media, col GPM a 76 km dal traguardo; la seconda era un hors categorie di 15,7 km all'8,8% di pendenza media, con la vetta a 22 km dall'arrivo, tutti in discesa verso il traguardo. Van Aert semplicemente spaziale. Non è riuscito a vincere nelle tappe da 'Classiche' contro Alaphilippe e van der Poel, non è riuscito a vincere nella crono contro Pogacar, non è riuscito a vincere...