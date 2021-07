VIDEO Roma, Spinazzola incontra Mourinho: il ritorno dell’esterno a Trigoria (Di mercoledì 7 luglio 2021) Leonardo Spinazzola ha trascorso così le prime ore subito dopo il rientro dalla Finlandia dopo l’operazione al tendine d’Achille sinistro Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 luglio 2021) Leonardoha trascorso così le prime ore subito dopo il rientro dalla Finlandia dopo l’operazione al tendine d’Achille sinistro

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? #Jorginho segna, in Piazza del Popolo a #Roma scatta la festa ?? #ItaliaSpagna #ITASPA #Nazionale #Azzurri… - matteosalvinimi : SCANDALOSO! I romani e i turisti di tutto il mondo dopo aver visto Roma trasformata in uno zoo a cielo aperto, inva… - Giorgiolaporta : La #Raggi che parla di #cupoladelColosseo cosa ha potuto scrivere per 5 anni nelle delibere della città? Ho i brivi… - comuni_anci : RT @truzzu: A Roma insieme a 600 colleghi #sindaci di @comuni_anci per sostenere la battaglia per cambiare le norme e chiedere #dignitàperi… - esaurito0o : RT @luigiv87: A Roma pe fa un mezzo Pride le tarantelle, prima la piazza contingentata, poi no, poi niente Carri, poi mi raccomando le masc… -