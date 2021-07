VIDEO | ITALIA SPAGNA – Telecronista arabo impazzisce con BELLA CIAO

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La gioia per la finale conquistata dell’arriva da ogni parte del mondo. Unsi è completamente scatenato sulle note disubito dopo il rigore di Jorginho. #azzurri ##euro2020 #ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc L'articolo– ...

Advertising

RaiUno : ?? Italia in finale! E il sogno continua… ?? Forza #Azzurri! ???? ?? La diretta streaming: - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - ItaliaViva : Noi abbiamo votato il DDl Zan alla Camera e lo faremo al Senato, non chiederemo il voto segreto. A mancare sono i v… - lucrezi89187688 : RT @GiorgiaMeloni: Una grande squadra si vede anche da questi gesti: l’Italia festeggia la conquista della finale di #EURO2020 intonando co… - marciocapatonda : RT @RaiPlay: Qualcuno ha detto FINALE?!? ?????? Guarda gli highlights della 6^puntata di “Europei a casa @_the_jackal”: -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO ITALIA

Sky Sport

... esponente di spicco di Fratelli d', che da trent'anni è presente a Palazzo Marino : 'Beh, se ... Guarda il: Feltri candidato a Milano, Perrino: 'FDI ci guadagna, lui meno'Divertente fuoriprogramma pochi istanti dopo il rigore decisivo siglato da Jorginho, che ha regalato la finale di Euro2020 all'. Durante i festeggiamenti della squadra, un tifoso è entrato in campo sul manto erboso di Wembley e si è aggiunto alle celebrazioni della squadra. Marco Verratti, tra il divertito e lo stupito, ...Più di 100 opere, tra sculture, disegni, video e fotografie comprese tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta, alcune delle quali inedite: è quanto propone la mostra 'Il luogo dei sogni: il Giardino d ...Il video dei festeggiamenti dell’Italia sul bus dopo la vittoria e l’ingresso in Finale agli Euro 2020 è un messaggio meraviglioso di unione, amicizia e felicità. Visualizza questo post su Instagram U ...