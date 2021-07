VIDEO Italia, l’orgoglio di Malagò: “C’è soddisfazione, successo merito del gruppo” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia d'omaggio a Paolo Rossi, ha parlato della vittoria dell'Italia contro la Spagna che ha regalato alla Nazionale azzurra l'accesso alla finale di Euro 2020 Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Presidente del CONI, Giovanni, a margine della cerimonia d'omaggio a Paolo Rossi, ha parlato della vittoria dell'contro la Spagna che ha regalato alla Nazionale azzurra l'accesso alla finale di Euro 2020

Advertising

RaiUno : ?? Italia in finale! E il sogno continua… ?? Forza #Azzurri! ???? ?? La diretta streaming: - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - ItaliaViva : Noi abbiamo votato il DDl Zan alla Camera e lo faremo al Senato, non chiederemo il voto segreto. A mancare sono i v… - marycloud91 : RT @SkySport: Verso Italia-Spagna sulle note di 'Un'estate normale' di Nek. VIDEO ? ???? ITALIA ?? SPAGNA???? ?? Martedì 6 luglio ? Dalle 20:00… - scolari_carlo : RT @RadioSavana: Trafficanti francesi della Ocean Viking esigono di scaricare subito la merce (600 clandestini) in Italia. Come da video si… -